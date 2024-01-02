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    Кормье назвал преимущество Макгрегора над Чендлером

    Бокс/ММА ММА UFC Майкл Чендлер Конор Макгрегор Дастин Порье Даниэль Кормье
    Даниэль Кормье объяснил, за счет чего бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор может победить Майкла Чендлера.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «Бой 185-ти фунтах не имеет никакого смысла. Они должны драться именно в легком весе. Но если Конор намерен провести этот бой в среднем дивизионе, значит ему так комфортно. Он будет делать все, что захочет, и доставит много проблем Чендлеру, который никогда не дрался в этом весе»

    Ранее Конор Макгрегор сообщил, что проведет поединок против Майкла Чендлера в рамках среднего дивизиона 29 июня. Для ирландца это будет первый бой за 3 года.

    В последний раз он дрался летом 2021-го и проиграл техническим нокаутом по окончании первого раунда Дастину Порье. Всего у Макгрегора 22 победы и 7 поражений в ММА.

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