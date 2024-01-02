Кормье назвал преимущество Макгрегора над Чендлером

объяснил , за счет чего бывший чемпион UFC в двух дивизионахможет победить

«Бой 185-ти фунтах не имеет никакого смысла. Они должны драться именно в легком весе. Но если Конор намерен провести этот бой в среднем дивизионе, значит ему так комфортно. Он будет делать все, что захочет, и доставит много проблем Чендлеру, который никогда не дрался в этом весе»

Ранее Конор Макгрегор сообщил, что проведет поединок против Майкла Чендлера в рамках среднего дивизиона 29 июня. Для ирландца это будет первый бой за 3 года.

В последний раз он дрался летом 2021-го и проиграл техническим нокаутом по окончании первого раунда Дастину Порье. Всего у Макгрегора 22 победы и 7 поражений в ММА.