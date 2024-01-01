Паркер хочет во второй раз сразиться против Джошуа

Энтони Джошуа и Джозеф Паркер Фото: globallookpress.com
«Мы готовы рассмотреть любой вариант. Но Джозеф точно заслужил реванш с Джошуа. Этот бой хотят увидеть абсолютно все. Если нам поступит такое предложение, то мы подпишем контракт на поединок с ним, не задумываясь»
Паркер и Джошуа впервые встретились на ринге 31 марта 2018 года. Тот бой продлился все 12 раундов и закончился по очкам в пользу «Эй-Джея».
В последнем своем поединке в декабре 2023-го Джозеф одолел единогласным решением судей Деонтея Уайлдера. Всего в активе новозеландца 34 победы и 3 поражения на ринге.