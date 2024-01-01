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    Паркер хочет во второй раз сразиться против Джошуа

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер
    Спортивный промоутер Дэвид Хиггинс, представляющий интересы бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Джозефа Паркера, сообщил, что его клиент хочет ответный бой против Энтони Джошуа.

    Энтони Джошуа и Джозеф Паркер
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    Энтони Джошуа и Джозеф Паркер

    «Мы готовы рассмотреть любой вариант. Но Джозеф точно заслужил реванш с Джошуа. Этот бой хотят увидеть абсолютно все. Если нам поступит такое предложение, то мы подпишем контракт на поединок с ним, не задумываясь»

    Паркер и Джошуа впервые встретились на ринге 31 марта 2018 года. Тот бой продлился все 12 раундов и закончился по очкам в пользу «Эй-Джея».

    В последнем своем поединке в декабре 2023-го Джозеф одолел единогласным решением судей Деонтея Уайлдера. Всего в активе новозеландца 34 победы и 3 поражения на ринге.

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