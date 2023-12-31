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    Пол Фелдер: Пимблетт проиграет любому из топ-15 в легком весе

    Бокс/ММА ММА UFC Тони Фергюсон Дана Уайт 
    Бывший боец UFC Пол Фелдер, ныне работающий спортивным комментатором в промоушене, считает, что Пэдди Пимблетт не соответствует уровню топ-15 легкого дивизиона.

    Пол Фелдер
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    Пол Фелдер

    «Мы знаем, что в ММА может произойти все. Но сейчас я бы не советовал бы вам ставить на Пэдди в боях с рейтинговыми парнями. Он сумел лишь подбить Фергюсона, хотя обязан был выигрывать досрочно. В таких кондициях Пимблетт проиграет любому из топ-15 в легком весе»

    Последний поединок с участием Пимблетта состоялся на турнире UFC 296. Тогда в рамках легкого веса англичанин выиграл единогласным решением судей у Тони Фергюсона.

    Для Пэдди это уже пятая победа кряду в промоушене. Пока британец идет без поражений в UFC. Напомним, что его дебют в организации Даны Уайта состоялся в сентябре 2021 года.

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