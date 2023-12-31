Пол Фелдер: Пимблетт проиграет любому из топ-15 в легком весе

Бывший боец UFC, ныне работающий спортивным комментатором в промоушене, считает , чтоне соответствует уровню топ-15 легкого дивизиона.

«Мы знаем, что в ММА может произойти все. Но сейчас я бы не советовал бы вам ставить на Пэдди в боях с рейтинговыми парнями. Он сумел лишь подбить Фергюсона, хотя обязан был выигрывать досрочно. В таких кондициях Пимблетт проиграет любому из топ-15 в легком весе»

Последний поединок с участием Пимблетта состоялся на турнире UFC 296. Тогда в рамках легкого веса англичанин выиграл единогласным решением судей у Тони Фергюсона.

Для Пэдди это уже пятая победа кряду в промоушене. Пока британец идет без поражений в UFC. Напомним, что его дебют в организации Даны Уайта состоялся в сентябре 2021 года.