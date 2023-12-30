Нурмагомедов хочет провести следующий с Фигередо

Непобежденный российский боец ММАпланирует провести следующий поединок с бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе

Россиянин в последний раз дрался в январе этого против Раони Барселоса, которого нокаутировал в первом раунде. Далее Нурмагомедов получил травму и у него сорвался поединок с Кори Сэндхагеном.

Сейчас Умар располагается на 14-й строчке в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. Потенциальный соперник россиянина Фигередо идет восьмым в ростере.

В предыдущем поединке бразилец дебютировал в весе до 61 кг, победив единогласным решением судей пуэрториканского бойца Роба Фонта.