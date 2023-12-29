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    Боб Арум дал прогноз на поединок Бетербиева и Смита

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Боб Арум Артур Бетербиев Каллум Смит
    Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в своих соцсетях сделал прогноз на боксерский поединок Артура Бетербиева и Каллума Смита.

    Артур Бетербиев
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    Артур Бетербиев

    «Смит высококлассный и опытный боксер, но я считаю Бетербиева лучшим полутяжеловесом планеты. Скорее бы посмотреть на то, как он нокаутирует очередного соперника»

    Бетербиев является чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC. 14 января он проведет очередную защиту трех титулов против Каллума Смита.

    К этому поединку канадский боксер российского происхождения подходит после досрочной победы над Энтони Ярдом. Всего в активе Артура 19 выигрышей и ни единого поражения на ринге.

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