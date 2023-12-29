Боб Арум дал прогноз на поединок Бетербиева и Смита

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в своих соцсетях сделал прогноз на боксерский поединок

«Смит высококлассный и опытный боксер, но я считаю Бетербиева лучшим полутяжеловесом планеты. Скорее бы посмотреть на то, как он нокаутирует очередного соперника»

Бетербиев является чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC. 14 января он проведет очередную защиту трех титулов против Каллума Смита.

К этому поединку канадский боксер российского происхождения подходит после досрочной победы над Энтони Ярдом. Всего в активе Артура 19 выигрышей и ни единого поражения на ринге.