Турнир с главным боем Ян-Двалишвили стал наименее посещаемым в 2023-м

UFC Fight Night, состоявшийся 11 марта, установил антирекорд посещаемости в 2023 году. Тогда на трибунах присутствовало всего 2361 человек.

Возглавил мартовский ивент поединок с представителями первой пятерки рейтинга легчайшего дивизиона Петром Яном и Мерабом Двалишвили. Их бой продлился все 5 раундов и завершился победой грузина по очкам.

Самым посещаемым турниром в 2023 году стал UFC 290. Мероприятие в Лас-Вегасе собрало 19204 зрителя. В главном бою 8 июля встретились Александр Волкановски и Яир Родригез.

В тот день австралиец одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде и в пятый раз кряду защитил пояс в полулегком дивизионе.