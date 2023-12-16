Пимблетт о Ковингтоне: Такое нельзя говорить, Леон обязан его прикончить

Британский боец ММАсчитает, чтодолжен понести наказание за свои слова, сказанные на пресс-конференции к турниру UFC 296 в адрес своего соперника

«Это зашло слишком далеко. Такое нельзя говорить. Я сам хотел вскочить и ударить его по затылку. Леон обязан его прикончить и отправить в царство теней. Даже не представляю, как Колби продержится в этом бою все 5 раундов»

Во время пресс-конференции Колби Ковингтон затронул семью действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса. Англичанин кинул в «Хаоса» бутылку, после чего едва не началась потасовка.

Поединок Эдвардса и Ковингтона возглавит турнир UFC 296. Также перед ними в основном карде подерутся за титул чемпиона промоушена в наилегчайшем весе Александре Пантожа и Брэндон Ройвал.