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    Плант: Я не удивлен победе Чарло, Бенавидес гораздо меньше него

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Джермалл Чарло
    Бывший чемпион мира по боксу во втором среднем весе Калеб Плант прокомментировал успех Джермалла Чарло в поединке против Хосе Бенавидеса.

    Калеб Плант
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    Калеб Плант

    «Рад, что он выиграл. Теперь ему ничего не мешает подраться со мной. Но я не удивлен победе Чарло над Бенавидесом, ведь Хосе гораздо меньше него. Не могу назвать этот успех выдающимся»

    25 ноября Чарло провел нетитульный поединок в промежуточной категории до 75 кг против Хосе Бенавидеса. Их бой продлился 10 раундов и закончился победой Джермалла единогласным решением.

    Чарло — чемпион мира в среднем весе по версии WBC. Его соперник Бенавидес ранее дрался на 2 категории ниже, в полусреднем дивизионе. Для Джермалла это был первый бой после двухлетнего простоя.

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