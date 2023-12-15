Плант: Я не удивлен победе Чарло, Бенавидес гораздо меньше него

Бывший чемпион мира по боксу во втором среднем весе прокомментировал успехв поединке против

«Рад, что он выиграл. Теперь ему ничего не мешает подраться со мной. Но я не удивлен победе Чарло над Бенавидесом, ведь Хосе гораздо меньше него. Не могу назвать этот успех выдающимся»

25 ноября Чарло провел нетитульный поединок в промежуточной категории до 75 кг против Хосе Бенавидеса. Их бой продлился 10 раундов и закончился победой Джермалла единогласным решением.

Чарло — чемпион мира в среднем весе по версии WBC. Его соперник Бенавидес ранее дрался на 2 категории ниже, в полусреднем дивизионе. Для Джермалла это был первый бой после двухлетнего простоя.