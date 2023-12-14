Джошуа не верит, что станет абсолютным чемпионом в тяжелом весе

Звездный американский боксер-тяжеловес, бывший чемпион мира по трем версиям, не верит , что сможет объединить все пояса.

«Этого точно не произойдет. Мне понадобится 5-6 лет, чтобы взять все пояса. К тому моменту мне будет 40-41 год, но я не планирую столько драться. Совсем скоро абсолютным чемпионом станет кто-то из пары Усик-Фьюри, а затем пояса вновь разделят»

В 2020 году у Джошуа было 3 чемпионских пояса в тяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и WBO. Далее Энтони проиграл единогласным решением Александру Усику и лишился всех титулов.

В феврале следующего года украинец должен будет подраться за звание абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри. Джошуа в декабре 2023-го проведет бой против Отто Валлина.