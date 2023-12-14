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    Джошуа не верит, что станет абсолютным чемпионом в тяжелом весе

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик
    Звездный американский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа, бывший чемпион мира по трем версиям, не верит, что сможет объединить все пояса.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Этого точно не произойдет. Мне понадобится 5-6 лет, чтобы взять все пояса. К тому моменту мне будет 40-41 год, но я не планирую столько драться. Совсем скоро абсолютным чемпионом станет кто-то из пары Усик-Фьюри, а затем пояса вновь разделят»

    В 2020 году у Джошуа было 3 чемпионских пояса в тяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и WBO. Далее Энтони проиграл единогласным решением Александру Усику и лишился всех титулов.

    В феврале следующего года украинец должен будет подраться за звание абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри. Джошуа в декабре 2023-го проведет бой против Отто Валлина.

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