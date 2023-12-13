Колби Ковингтон: UFC обязан сделать меня лидером Р4Р

Топовый полусредневес UFC призвал промоушен поставить его на первую строчку в рейтинге вне зависимости от весовых категорий.

«Я не гоняю столько веса, как Махачев, чтобы драться с карликами. Это принцип настоящего бойца. Я выступаю в своей природной категории. UFC обязан сделать меня лидером Р4Р. Кто еще достоин звания лучшего бойца?»

Колби ранее был временным чемпионом UFC в полусреднем весе. Он дважды дрался за основной титул с Камару Усманом, но в обоих поединках проиграл ему.

Сейчас «Хаос» третий номер ростера в дивизионе до 77,1 кг. На UFC 296 он подерется с действующим чемпионом Леоном Эдвардсом. Для Ковингтона это будет уже третий бой в карьере за пояс.