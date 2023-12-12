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    Ковингтон: Я выиграю у Эдвардса, а затем изобью Стрикленда

    Бокс/ММА ММА UFC Колби Ковингтон Леон Эдвардс Роберт Уиттакер Шон Стрикланд
    Следующий претендент на титул чемпиона UFC в весе до 77,1 кг Колби Ковингтон назвал бойца, с которым хочет подраться в случае победы над Леоном Эдвардсом.

    Шон Стрикленд
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    Шон Стрикленд

    «Я выиграю у Эдвардса, а затем изобью Стрикленда. У этого парня нет никакого IQ. Мне сложно назвать Шона человеком. Я с радостью проучил бы Стрикленда за все его слова»

    Накануне Колби отказался от поединка с Робертом Уиттакером. Причиной тому стало недавнее поражение австралийца от Дрикуса Дю Плесси.

    Как сообщил Ковингтон, у него есть цель стать двойным чемпионом в UFC. Напомним, что 17 декабря «Хаос» подерется против Леона Эдвардса. На кону будет стоять пояс в дивизионе до 77,1 кг.

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