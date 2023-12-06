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    Стивенсон о Гарсии: Боксер одного удара

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO IBF WBA Шакур Стивенсон Райан Гарсия
    Обладатель чемпионского пояса WBC в легком весе среди боксеров Шакур Стивенсон назвал Райана Гарсию скучным и однообразным бойцом.

    Райан Гарсия (слева)
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    Райан Гарсия (слева)

    «Этот парень делает в ринге одно и тоже. Гарсия — это боксер одного удара. У него есть только хук, но больше он ничего не умеет. Как боец, я гораздо лучше него»

    Стивенсон в предыдущем бою одолел единогласным решением судей Эдвина Сантоса и завоевал вакантный титул в легком весе по версии WBC. У Шакура 21 победа и ни единого проигрыша в карьере.

    Гарсия 3 декабря финишировал в восьмом раунде Оскара Дуарте. Райан экс-чемпион в легком весе по версии WBC. В его активе 24 выигранных поединка и одно поражение.

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