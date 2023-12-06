Стивенсон о Гарсии: Боксер одного удара

Обладатель чемпионского пояса WBC в легком весе среди боксеровскучным и однообразным бойцом.

«Этот парень делает в ринге одно и тоже. Гарсия — это боксер одного удара. У него есть только хук, но больше он ничего не умеет. Как боец, я гораздо лучше него»

Стивенсон в предыдущем бою одолел единогласным решением судей Эдвина Сантоса и завоевал вакантный титул в легком весе по версии WBC. У Шакура 21 победа и ни единого проигрыша в карьере.

Гарсия 3 декабря финишировал в восьмом раунде Оскара Дуарте. Райан экс-чемпион в легком весе по версии WBC. В его активе 24 выигранных поединка и одно поражение.