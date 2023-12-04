Шон Брэди: Я разобью Гэрри и сделаю из него тряпку

Топовый боец полусредней весовой категории UFCбросил вызов непобежденному ирландцу

«Хотел бы подраться с этим парнем. Но сомневаюсь, что он пройдет Люке. Впрочем, если это случится, то я разобью Гэрри и сделаю из него тряпку. Иэн самый легкий соперник для меня»

Брэди на прошедшем турнире UFC Austin одолел удушающим приемом в третьем раунде Келвина Гастелума. Сейчас Шон занимает девятую строчку в рейтинге до 77,1 кг.

Гэрри располагается на десятой позиции в ростере полусредневесов. На UFC 296 ирландский боец сразится в основном карде против Висенте Люке. К этой встрече Иэн подходит после победы по очкам над Нилом Мэгни.