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    Шон Брэди: Я разобью Гэрри и сделаю из него тряпку

    Бокс/ММА ММА UFC
    Топовый боец полусредней весовой категории UFC Шон Брэди бросил вызов непобежденному ирландцу Иэну Гэрри.

    Иэн Гэрри
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    Иэн Гэрри

    «Хотел бы подраться с этим парнем. Но сомневаюсь, что он пройдет Люке. Впрочем, если это случится, то я разобью Гэрри и сделаю из него тряпку. Иэн самый легкий соперник для меня»

    Брэди на прошедшем турнире UFC Austin одолел удушающим приемом в третьем раунде Келвина Гастелума. Сейчас Шон занимает девятую строчку в рейтинге до 77,1 кг.

    Гэрри располагается на десятой позиции в ростере полусредневесов. На UFC 296 ирландский боец сразится в основном карде против Висенте Люке. К этой встрече Иэн подходит после победы по очкам над Нилом Мэгни.

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