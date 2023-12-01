Келвин Гастелум: Я стану чемпионом в полусреднем весе UFC

Бывший претендент на временный титул UFC в дивизионе до 83,9 кг рассказал , почему решил спуститься в полусредний вес.

«Хочу создать для себя наилучшие возможности, чтобы завоевать пояс. Я стану чемпионом в полусреднем весе. 77 кг — это мой природный вес. Мне уже надоело драться с крупными парнями в среднем дивизионе»

Келвин Гастелум 3 декабря возвращается в полусредний вес. На турнире UFC Austin американец проведет поединок против девятого номера ростера Шона Брэди.

В последнем своем бою Гастелум судейским решением одолел Криса Кертиса. Всего в активе Келвина 17 выигранных поединков и 8 поражений в смешанных единоборствах.