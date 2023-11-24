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    Хосе Бенавидес: Я нокаутирую Чарло и покажу, кто настоящий чемпион

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Джермалл Чарло
    Бывший временный чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA Хосе Бенавидес пообещал нокаутировать Джермалла Чарло в очном поединке.

    Хосе Бенавидес
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    Хосе Бенавидес

    «Готовьтесь увидеть хорошее шоу. Я нокаутирую Чарло и покажу всему миру, кто настоящий чемпион. Я даже намерен поставить на это свои деньги»

    Джермалл Чарло является чемпионом мира в среднем весе по версии WBC. В последний раз он дрался 2 года назад против Хуана Монтиэля и выиграл у него единогласным решением судей.

    У Джермалла 32 поединка и ни одного проигрыша в профессиональной карьере. На счету Хосе Бенавидеса 28 побед, одна ничья и 2 поражения. Его бой с Чарло состоится 26 ноября.

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