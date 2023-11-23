Хирн: Если Миллер пройдет Дюбуа, то может подраться с Джошуа

Британский промоутер, представляющий интересы рассказал , с кем его подопечный может подраться в следующем году.

«Джошуа давно хочет побить Джарелла. Не забывайте, что между ними уже серьезная вражда. Если Миллер пройдет Дюбуа, то может подраться с Энтони. Это очень выгодный бой с коммерческой точки зрения»

Джарелл Миллер — чемпион Северной Америки по боксу в тяжелом весе и бывший претендент на титул в WBA. 23 декабря он подерется против Даниэля Дюбуа.

В этом же карде Энтони Джошуа встретится с Отто Валлиным. Напомним, что «Эй-Джей» ранее был чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO, IBF и WBA Super.