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    Хирн: Если Миллер пройдет Дюбуа, то может подраться с Джошуа

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн
    Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, рассказал, с кем его подопечный может подраться в следующем году.

    Эдди Хирн
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    Эдди Хирн

    «Джошуа давно хочет побить Джарелла. Не забывайте, что между ними уже серьезная вражда. Если Миллер пройдет Дюбуа, то может подраться с Энтони. Это очень выгодный бой с коммерческой точки зрения»

    Джарелл Миллер — чемпион Северной Америки по боксу в тяжелом весе и бывший претендент на титул в WBA. 23 декабря он подерется против Даниэля Дюбуа.

    В этом же карде Энтони Джошуа встретится с Отто Валлиным. Напомним, что «Эй-Джей» ранее был чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO, IBF и WBA Super.

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