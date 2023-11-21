Кроуфорд об Эннисе: Ему нравится быть онлайн-чемпионом

, обладатель трех поясов по боксу в полусреднем весе, раскритиковал новоиспеченного чемпиона мира в их дивизионе по версии IBF

«Этот парень получил чемпионский пояс по электронной почте. На его месте я бы дрался, а не сидел в ожидании желаемого боя. Но Эннису нравится быть онлайн-чемпионом»

Кроуфорд в ноябре был лишен титула IBF из-за отказа провести незамедлительный реванш со Спенсом и начала переговоров о поединке с Эннисом.

Напомним, что в конце июля этого года Теренс выиграл у Эррола техническим нокаутом в девятом раунде. После того, как у Кроуфорда отобрали пояс, IBF объявила обладателя временного титула Джарона Энниса полноценным чемпионом.