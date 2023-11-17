Тейшейра: Адесанья откажется от титульника с Перейрой в полутяжах

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе считает , чтобольше не захочет драться против

«Адесанья откажется от титульника с Перейрой в полутяжах. Не думаю, что он боится. Просто зачем ему этот бой? Он многого добился в спорте и достаточно заработал»

Исраэль Адесанья и Алекс Перейра провели друг с другом в UFC 2 поединка. В ноябре прошлого года бразилец выиграл техническим нокаутом и стал новым чемпионом промоушена в среднем весе.

В реванше Адесанья финишировал Перейру, но после поражения решением от Шона Стрикленда вновь потерял титул и объявил о паузе в профессиональной карьере.