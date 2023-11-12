Алекс Перейра стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

стал самым быстрым двойным чемпионом в истории UFC. На то, чтобы завоевать 2 пояса, ему понадобилось 7 поединков в промоушене.

В рамках главного события вечера на турнире UFC 295 бразилец нокаутировал во втором раунде Иржи Прохазку в поединке за вакантный титул в полутяжелом дивизионе.

Для Алекса эта победа стала девятой в ММА при двух поражениях. Иржи подходил к данному бою в статусе первого номера рейтинга полутяжелого веса и полуторогодовалого простоя в связи с травмой.

До боя с Перейрой чех дрался летом 2022-го с Гловером Тейшейрой, которого одолел сабмишном. Всего на счету Иржи 29 побед, одна ничья и 4 поражения в карьере.