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    Алекс Перейра стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

    Бокс/ММА ММА UFC Алекс Перейра Иржи Прохазка
    Алекс Перейра стал самым быстрым двойным чемпионом в истории UFC. На то, чтобы завоевать 2 пояса, ему понадобилось 7 поединков в промоушене.

    Иржи Прохазка и Алекс Перейра
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    Иржи Прохазка и Алекс Перейра

    В рамках главного события вечера на турнире UFC 295 бразилец нокаутировал во втором раунде Иржи Прохазку в поединке за вакантный титул в полутяжелом дивизионе.

    Для Алекса эта победа стала девятой в ММА при двух поражениях. Иржи подходил к данному бою в статусе первого номера рейтинга полутяжелого веса и полуторогодовалого простоя в связи с травмой.

    До боя с Перейрой чех дрался летом 2022-го с Гловером Тейшейрой, которого одолел сабмишном. Всего на счету Иржи 29 побед, одна ничья и 4 поражения в карьере.

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