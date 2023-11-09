Экс-чемпион UFC Хилл планирует вернуться к боям весной 2024-го

Бывший обладатель титула UFC в полутяжелом дивизионе рассказал , когда планирует провести первый поединок после травмы.

«Я не думал, что восстановление получится настолько быстрым. Я уже начал самостоятельно ходить, а в январе уже смогу тренироваться. В октагон планирую вернуться весной 2024-го. После возвращения UFC обещал мне титульный бой»

Джамал выступал в последний раз в январе этого года. Тогда американец победил единогласным решением Гловера Тейшейру и завоевал вакантный титул UFC в полутяжелом весе.

Летом Хилл получил травму ноги, после чего решил добровольно отказаться от пояса. 12 ноября на турнире в Нью-Йорке пояс разыграют между собой Алекс Перейра и Иржи Прохазка.