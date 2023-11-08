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    Фьюри: У Нганну сильный удар, но больше он ничем не удивил меня

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Франсис Нганну
    Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, что думает о силе удара своего недавнего соперника Фрэнсиса Нганну.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «У Фрэнсиса и вправду очень сильный удар. В третьем раунде в эпизоде с нокдауном он попал по мне хуком, который пришелся по затылку. Но больше Нганну ничем меня не удивил»

    Поединок Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри проходил в ночь с 28 на 29 октября. «Цыганский король» одержал в нем победу раздельным решением судей.

    Для Нганну это был дебютный бой в профессиональном боксе. В следующий раз камерунец может выйти на ринг уже в декабре этого года против бывшего претендента на титул WBC Дерека Чисоры.

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