Фьюри: У Нганну сильный удар, но больше он ничем не удивил меня

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC рассказал , что думает о силе удара своего недавнего соперника

«У Фрэнсиса и вправду очень сильный удар. В третьем раунде в эпизоде с нокдауном он попал по мне хуком, который пришелся по затылку. Но больше Нганну ничем меня не удивил»

Поединок Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри проходил в ночь с 28 на 29 октября. «Цыганский король» одержал в нем победу раздельным решением судей.

Для Нганну это был дебютный бой в профессиональном боксе. В следующий раз камерунец может выйти на ринг уже в декабре этого года против бывшего претендента на титул WBC Дерека Чисоры.