Промоутер Джошуа: Энтони отправит Фьюри на пенсию

Британский промоутер уверен , что после поединка счемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBCзавершит карьеру.

«Мы изучили все его слабые места. Он уже не тот, что раньше. Тайсон считает Джошуа бездельником. Но я гарантирую, что Энтони отправит Фьюри на пенсию. Это будет нокаут»

Тайсон Фьюри в январе следующего года должен подраться за все пояса в тяжелом весе против Александра Усика. К этой встрече «цыганский король» подходит после победы раздельным решением над Фрэнсисом Нганну.

Тайсон в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. Он выиграл 34 раза и провел один ничейный поединок против Деонтея Уайлдера в декабре 2018 года.