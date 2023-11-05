Промоутер Джошуа: Энтони отправит Фьюри на пенсию

Энтони Джошуа Фото: globallookpress.com
«Мы изучили все его слабые места. Он уже не тот, что раньше. Тайсон считает Джошуа бездельником. Но я гарантирую, что Энтони отправит Фьюри на пенсию. Это будет нокаут»
Тайсон Фьюри в январе следующего года должен подраться за все пояса в тяжелом весе против Александра Усика. К этой встрече «цыганский король» подходит после победы раздельным решением над Фрэнсисом Нганну.
Тайсон в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. Он выиграл 34 раза и провел один ничейный поединок против Деонтея Уайлдера в декабре 2018 года.