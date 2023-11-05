ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон ДжонсТравма Джонса тормозит весь тяжелый дивизион. UFC обязан лишить американца титула
  • 16:32
    • «Краснодар» победил «Крылья Советов» и лидирует в РПЛ
  • 16:56
    • «Лион» и «Мец» не выявили победителя
  • 16:28
    • «Монца» уверенно обыграла «Верону»
  • 16:16
    • ЦСКА на своем поле проиграл «Ладе»
    Все новости спорта

    Промоутер Джошуа: Энтони отправит Фьюри на пенсию

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Франсис Нганну Александр Усик Деонтей Уайлдер
    Британский промоутер Эдди Хирн уверен, что после поединка с Энтони Джошуа чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри завершит карьеру.

    Энтони Джошуа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Джошуа

    «Мы изучили все его слабые места. Он уже не тот, что раньше. Тайсон считает Джошуа бездельником. Но я гарантирую, что Энтони отправит Фьюри на пенсию. Это будет нокаут»

    Тайсон Фьюри в январе следующего года должен подраться за все пояса в тяжелом весе против Александра Усика. К этой встрече «цыганский король» подходит после победы раздельным решением над Фрэнсисом Нганну.

    Тайсон в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. Он выиграл 34 раза и провел один ничейный поединок против Деонтея Уайлдера в декабре 2018 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дерби часто проходит результативно
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Реал» вновь не оставит шансов сопернику
  • «Реал» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ювентус» продолжит свою беспроигрышную серию
  • «Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры