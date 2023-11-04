Льюис: Меня обманом заставили драться с Алмейдой в Бразилии

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе рассказал , как промоушен обманул его при подписании контракта на поединок против

«Когда мне позвонили и попросили выйти на замену, я сразу же согласился. Но никто не сказал, где пройдет бой. Ранее я говорил, что никогда не буду выступать в Бразилии из-за больших налогов. Меня обманом заставили драться с Алмейдой у него дома. Я узнал о том, что мы деремся в Бразилии уже после того, как согласился на бой»

Поединок Алмейды и Льюиса станет главным событием вечера на турнире UFC Brazil, который пройдет 5 ноября. Изначально Жаилтон должен был драться с Кертисом Блейдсом.

Однако за несколько недель до начала поединка американец снялся из-за травмы. Алмейда — девятый номер рейтинга тяжеловесов UFC. К бою с Льюисом он подходит на серии из пяти побед кряду в промоушене.