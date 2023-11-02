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    Алмейда хочет подраться с соперником из топ-5 после боя с Льюисом

    Бокс/ММА ММА UFC
    Бразильский боец ММА Жаилтон Алмейда рассказал, с кем хочет подраться в UFC в случае победы в поединке с десятым номером рейтинга тяжеловесов Дерриком Льюисом.

    Жаилтон Алмейда (справа)
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    Жаилтон Алмейда (справа)

    «Если сумею пройти его, то наверняка смогу приблизиться к первой пятерке ростера. Поэтому следующий бой хотел бы провести с кем-либо из топ-5. Я не прочь подраться и за временный титул»

    Жаилтон Алмейда является девятым номером рейтинга дивизионе до 120 кг. 5 ноября в рамках главного события вечера на UFC Brazil он подерется против Деррика Льюиса.

    Алмейда в предыдущем поединке задушил в первом раунде Жаирзиньо Розенстрайка. В UFC Жаилтон идет на серии из пяти выигранных боев кряду.

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