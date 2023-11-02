Алмейда хочет подраться с соперником из топ-5 после боя с Льюисом

Жаилтон Алмейда (справа) Фото: globallookpress.com
«Если сумею пройти его, то наверняка смогу приблизиться к первой пятерке ростера. Поэтому следующий бой хотел бы провести с кем-либо из топ-5. Я не прочь подраться и за временный титул»
Жаилтон Алмейда является девятым номером рейтинга дивизионе до 120 кг. 5 ноября в рамках главного события вечера на UFC Brazil он подерется против Деррика Льюиса.
Алмейда в предыдущем поединке задушил в первом раунде Жаирзиньо Розенстрайка. В UFC Жаилтон идет на серии из пяти выигранных боев кряду.