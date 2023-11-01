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    Аспиналл: Хочу в следующем году подраться с Джонсом в Англии

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Сергей Павлович Джон Джонс
    Претендент на временный титул UFC в тяжелом весе Том Аспиналл рассказал о своем самом желанном поединке в промоушене.

    Джон Джонс
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    Джон Джонс

    «Хочу в следующем году подраться с Джонсом в Англии. Выступить в титульном бою в Лондоне при поддержке домашних трибун с таким соперником — это моя мечта. Думаю, следующие 5-6 лет будут самыми интересными в истории тяжелого дивизиона»

    12 ноября Том Аспиналл встретится в бою за временный пояс с Сергеем Павловичем. Англичанин сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона.

    В прошлом поединке он нокаутировал в первом раунде Марчина Тыбуру. Всего у Тома 13 побед и 3 поражения в профессиональной карьере. В UFC англичанин выступает с июля 2020 года.

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