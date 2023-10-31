Тренер Уайлдера: Нганну для нас более опасный соперник, чем Руис

Тренер рассказал , кого он считает наиболее тяжелым соперником для своего подопечного из пары

«Фрэнсис проявил на ринге терпение и дисциплинированность. Делает ли это его более лучшим боксером, нежели Энди? Думаю, нет. Однако Нганну для нас более опасный соперник, чем Руис»

Деонтей Уайлдер — бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. В последний раз он дрался в октябре прошлого против Роберта Хелениуса, которого нокаутировал в первом раунде.

Всего в активе «бронзового бомбардировщика» 43 победы, одна ничья и 2 поражения на профессиональном ринге. Сейчас американец является одним из следующих потенциальных соперников для Фрэнсиса Нганну.