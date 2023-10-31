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    Тренер Уайлдера: Нганну для нас более опасный соперник, чем Руис

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энди Руис Франсис Нганну Деонтей Уайлдер Роберт Хелениус
    Тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт рассказал, кого он считает наиболее тяжелым соперником для своего подопечного из пары Нганну-Руис.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «Фрэнсис проявил на ринге терпение и дисциплинированность. Делает ли это его более лучшим боксером, нежели Энди? Думаю, нет. Однако Нганну для нас более опасный соперник, чем Руис»

    Деонтей Уайлдер — бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. В последний раз он дрался в октябре прошлого против Роберта Хелениуса, которого нокаутировал в первом раунде.

    Всего в активе «бронзового бомбардировщика» 43 победы, одна ничья и 2 поражения на профессиональном ринге. Сейчас американец является одним из следующих потенциальных соперников для Фрэнсиса Нганну.

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