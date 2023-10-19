Хирн рассказал, с кем может подраться «Канело» в следующем бою

Промоутер Эдди считает , что временный чемпион мира по боксустанет следующим соперником

«Чарло выступил против Альвареса просто позорно. Он получил почти 10 миллионов долларов, но ничего не сделал для победы. Думаю, бой "Канело" с Бенавидесом будет более интересным. Если Дэвид пройдет Андраде, то получит свой шанс»

Дэвид проведет следующий поединок против Деметриуса Андраде 26 ноября. Для американца это будет первая защита временного титула WBC во втором среднем весе.

Бенавидес выиграл на профессиональном ринге все 27 поединков. В последнем из них он победил по очкам бывшего чемпиона мира Калеба Планта.