Алимханулы: Я готовлюсь объединить все пояса в среднем весе

Обладатель двух боксерских титулов в среднем весе по версиям WBO и IBF заявил , что намерен стать абсолютным чемпионом мира в своем дивизионе.

«Мне бы хотелось пополнить коллекцию еще двумя титулами. Я готовлюсь объединить все пояса в среднем весе. Надеюсь, что Top Rank в ближайшее время предоставит такую возможность»

В последнем своем поединке Жанибек нокаутировал Винченцо Гуальтьери и объединил титулы WBO и IBF. Для казахстанского боксера это была уже 15-я победа на профессиональном ринге в 15-ти боях.

Пояс чемпиона по версии WBC в среднем весе принадлежит другому непобежденному бойцу Джермаллу Чарло. Титулом WBA Super сейчас владеет Эрисланди Лара.