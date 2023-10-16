ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей РублевРублев остановился в шаге от титула в Шанхае, Алькарас снова разочаровал, а Самсонова явно не рассчитала силы
  • 18:21
    • Азербайджан — Австрия: стартовые составы команд
  • 18:00
    • Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Кенией
  • 17:16
    • В «Монако» рассказали о травме Головина
  • 17:05
    • В «Шахтере» объявили об отставке главного тренера ван Леувена
  • 15:47
    • Диана Шнайдер успешно стартовала на турнире в Наньчане
    Все новости спорта

    Алимханулы: Я готовлюсь объединить все пояса в среднем весе

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Джермалл Чарло
    Обладатель двух боксерских титулов в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы заявил, что намерен стать абсолютным чемпионом мира в своем дивизионе.

    Жанибек Алимханулы
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жанибек Алимханулы

    «Мне бы хотелось пополнить коллекцию еще двумя титулами. Я готовлюсь объединить все пояса в среднем весе. Надеюсь, что Top Rank в ближайшее время предоставит такую возможность»

    В последнем своем поединке Жанибек нокаутировал Винченцо Гуальтьери и объединил титулы WBO и IBF. Для казахстанского боксера это была уже 15-я победа на профессиональном ринге в 15-ти боях.

    Пояс чемпиона по версии WBC в среднем весе принадлежит другому непобежденному бойцу Джермаллу Чарло. Титулом WBA Super сейчас владеет Эрисланди Лара.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Россия переиграть Кению?
  • Кения — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Бельгия и Швеция забьют друг другу
  • Бельгия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Смогут ли Нидерланды переиграть Грецию?
  • Греция — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кения — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бельгия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Греция — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Англия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Финляндия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сербия — Черногория
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры