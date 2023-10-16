Алимханулы: Я готовлюсь объединить все пояса в среднем весе

Жанибек Алимханулы Фото: globallookpress.com
«Мне бы хотелось пополнить коллекцию еще двумя титулами. Я готовлюсь объединить все пояса в среднем весе. Надеюсь, что Top Rank в ближайшее время предоставит такую возможность»
В последнем своем поединке Жанибек нокаутировал Винченцо Гуальтьери и объединил титулы WBO и IBF. Для казахстанского боксера это была уже 15-я победа на профессиональном ринге в 15-ти боях.
Пояс чемпиона по версии WBC в среднем весе принадлежит другому непобежденному бойцу Джермаллу Чарло. Титулом WBA Super сейчас владеет Эрисланди Лара.