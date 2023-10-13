Волкановски: Я намерен победить Махачева и шокировать весь мир

Австралийский профессиональный боец ММА рассказал , почему согласился драться сна коротком уведомлении на турнире UFC 294.

«Все говорят, что я безумец. Но за большой риск ты получаешь хорошую награду. Я намерен победить Махачева и шокировать весь мир»

Титульный поединок Волкановски против Махачева за пояс в легком весе возглавит кард турнира UFC 294. Изначально Ислам должен был провести реванш с Чарльзом Оливейрой.

Однако бразилец накануне получил рассечение в спаррингах на тренировке и снялся с турнира. Александр подходит к данному поединку после победы техническим нокаутом над Яиром Родригезом.