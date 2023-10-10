Де Ла Хойя: Дуарте зверь, Гарсию ждет тяжелый бой

Именитый американский боксер считает , что у звездного легковесавозникнут проблемы в поединке против

«Дуарте зверь. Он очень выносливый и жесткий парень, который довольно сильно бьет. Райан выйдет в ринг и будет доказывать всем, что способен победить его. Но Гарсию ждет невероятно тяжелый бой»

Райан в своем последнем поединке проиграл нокаутом Джервонте Дэвису. Для 25-летнего американца это поражение стало первым в карьере при 23-х победах.

Поединок Гарсии против Дуарте состоится 2 декабря. Оскар подходит к этому противостоянию после победы нокаутом над Анджелло Кейесом. На его счету 26 выигрышей, одна ничья и один проигрыш в карьере.