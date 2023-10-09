Льюис заменит Блейдса в поединке против Алмейды

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весезаменитв поединке против. Их бой состоится на турнире в Бразилии 5 ноября.

Накануне Блейдс решил сняться с поединка по неизвестным причинам. Льюис на данный момент является десятым номером в рейтинге тяжеловесов. В последний раз «Черный зверь» выступал на UFC 291.

Тогда Дерек победил техническим нокаутом в первом раунде Маркоса Де Лиму. Алмейда в предыдущем бою одолел удушающим приемом Жаирзиньо Розенстрайка.

Сейчас бразилец занимает девятое место в рейтинге тяжелого дивизиона. На счету его 19 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах. В UFC Жаилтон идет на серии из пяти выигранных поединков кряду.