Доусон: Макгрегор не потянет уровень топ-5 легковесов

Топовый боец легкого дивизиона UFC считает , чтоне место в первой пятерке рейтинга их весовой категории.

«Если Конор побьет Чендлера, то его поставят на пятую строчку. Но в нынешней форме Макгрегор не потянет уровень топ-5 легковесов. Я бы хотел подраться с ними обоими, то UFC ни за что не организует такой бой»

Конор Макгрегор в последний раз выступал летом 2021 года. Тогда он сломал ногу в первом раунде в поединке против Дастина Порье и проиграл техническим нокаутом.

В конце прошлого года ирландец покинул топ-15 легковесов. Грант Доусон сейчас является десятым номером ростера в дивизионе до 70,3 кг. В UFC американец идет на беспроигрышной серии из девяти боев кряду.