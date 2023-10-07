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    Доусон: Макгрегор не потянет уровень топ-5 легковесов

    Бокс/ММА ММА UFC Майкл Чендлер Дастин Порье Конор Макгрегор
    Топовый боец легкого дивизиона UFC Грант Доусон считает, что Конору Макгрегору не место в первой пятерке рейтинга их весовой категории.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «Если Конор побьет Чендлера, то его поставят на пятую строчку. Но в нынешней форме Макгрегор не потянет уровень топ-5 легковесов. Я бы хотел подраться с ними обоими, то UFC ни за что не организует такой бой»

    Конор Макгрегор в последний раз выступал летом 2021 года. Тогда он сломал ногу в первом раунде в поединке против Дастина Порье и проиграл техническим нокаутом.

    В конце прошлого года ирландец покинул топ-15 легковесов. Грант Доусон сейчас является десятым номером ростера в дивизионе до 70,3 кг. В UFC американец идет на беспроигрышной серии из девяти боев кряду.

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