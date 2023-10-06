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    Боб Арум: «Канело» протрет пол Кроуфордом

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд Эррол Спенс Сауль Альварес Джермалл Чарло Боб Арум
    Спортивный промоутер Боб Арум дал категоричный прогноз на боксерский поединок с участием Сауля Альвареса и первого в истории двойного абсолютного чемпиона мира Теренса Кроуфорда.

    Сауль Альварес (слева)
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    Сауль Альварес (слева)

    «Считаю, что Альварес протрет пол Кроуфордом. Я был уверен в избиении Спенса со стороны Теренса. Но "Канело" — совсем другой боксер. Этот бой интересен разве что с коммерческой точки зрения»

    Теренс Кроуфорд в июле этого года объединил все пояса в полусреднем весе в поединке с Эрролом Спенсом. В той встрече 36-летний американец победил техническим нокаутом в девятом раунде.

    «Канело» в последний раз выходил на ринг 1 октября. Тогда Сауль Альварес одолел единогласным решением Джермелла Чарло, защитив все пояса во втором среднем весе в третий раз кряду.

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