Боб Арум: «Канело» протрет пол Кроуфордом

Спортивный промоутердал категоричный прогноз на боксерский поединок с участиеми первого в истории двойного абсолютного чемпиона мира

«Считаю, что Альварес протрет пол Кроуфордом. Я был уверен в избиении Спенса со стороны Теренса. Но "Канело" — совсем другой боксер. Этот бой интересен разве что с коммерческой точки зрения»

Теренс Кроуфорд в июле этого года объединил все пояса в полусреднем весе в поединке с Эрролом Спенсом. В той встрече 36-летний американец победил техническим нокаутом в девятом раунде.

«Канело» в последний раз выходил на ринг 1 октября. Тогда Сауль Альварес одолел единогласным решением Джермелла Чарло, защитив все пояса во втором среднем весе в третий раз кряду.