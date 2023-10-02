Цзю: Простоять 12 раундов с «Канело» для Чарло огромное достижение

Австралийский профессиональный боксер с российскими корнями рассказал , что думает о выступлениив поединке против

«Джермелл в этом бою не был конкурентоспособным. Он постоянно отсиживался в защите и даже не реагировал на указания тренера. Простоять 12 раундов с Альваресом для Чарло уже огромное достижение»

Чарло проиграл поединок Саулю Альваресу единогласным решением судей. Для мексиканца это уже третья успешная защита всех титулов в дивизионе до 76,2 кг.

Сразу же по окончании их боя Джермелла лишили пояса по версии WBO в первом среднем весе и объявили новым чемпионом мира Тима Цзю.