Алджамейн Стерлинг: О’Мэлли обязан дать мне реванш

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе призвал своего недавнего соперникак организации реванша.

«О’Мэлли обязан дать мне реванш. Истинный чемпион должен быть мужчиной, а не трусом. Ему стоит еще раз сразиться со мной или принять поединок с Мерабом Двалишвили»

На турнире UFC 292 Алджамейн Стерлинг проиграл Шону О’Мэлли нокаутом во втором раунде и потерял пояс чемпиона промоушена в весовой категории до 61,2 кг.

Сразу же по окончании поединка «Сахарок» заявил, что он не заинтересован в реванше. О’Мэлли намерен провести первую защиту пояса против шестого номера рейтинга Марлона Веры.