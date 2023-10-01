Кроуфорд: Чарло не пытался выиграть у «Канело», он просто выживал

Абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весев соцсетях раскритиковалза прошедший поединок против

«Чарло даже не попытался выиграть у "Канело". Он просто выживал в ринге все 12 раундов. Это позор! Джермеллу должно быть стыдно за такой поединок. Он вышел на этот бой с нулевым настроем»

Также Теренс высказался, что ему больше не интересен бой с Чарло в первом среднем весе. Теперь 36-летний американец ищет себе нового соперника.

В ночь с 30 сентября на 1 октября Альварес выиграл у Чарло единогласным решением судей и защитил все свои пояса во втором среднем весе. Для Джермелла это был дебют в дивизионе до 76,2 кг.