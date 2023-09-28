Фигередо рассчитывает получить титульник в легчайшем весе

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе высказался о перспективах завоевать второй титул в промоушене.

«Я полностью сосредоточен на своем следующем поединке. Но в качестве второго соперника выбрал бы Доминика Круза. Вторая победа должна будет сделать меня главным претендентом на пояс в легчайшем весе»

В своем последнем поединке Фигередо уступил досрочно Брэндону Морено. Бразилец потерял титул в дивизионе до 56,7 кг, после чего объявил о своем переходе в легчайший вес.

Дебютный бой в новой категории Дейвисон проведет 3 декабря на турнире в Миннесоте. Его соперником станет седьмой номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Роб Фонт.