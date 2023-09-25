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    Иэн Гэрри и Висенте Люке проведут поединок на UFC 296

    Бокс/ММА ММА UFC Колби Ковингтон Леон Эдвардс
    UFC анонсировал следующий поединок с участием восходящей звезды категории до 77,1 кг Иэна Гэрри. Ирландец подерется против Висенте Люке на турнире в Лас-Вегасе 17 декабря.

    Висенте Люке
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    Висенте Люке

    Гэрри занимает 11-ю строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. В последнем бою он одолел по очкам Нила Мэгни. У ирландца 13 побед и ни одного проигрыша в карьере.

    Люке является десятым номером рейтинга в категории до 77,1 кг. Американец в предыдущей встрече выиграл единогласным решением судей у Рафаэля Дос Аньоса.

    На счету Висенте 21 победа, одна ничья и 9 поражений в ММА. Бой Люке и Гэрри пройдет в основном карде ивента UFC 296. Главным событием вечера на этом турнире станет титульный бой Леона Эдвардса и Колби Ковингтона в полусреднем весе.

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