Иэн Гэрри и Висенте Люке проведут поединок на UFC 296

UFC анонсировал следующий поединок с участием восходящей звезды категории до 77,1 кг. Ирландец подерется противна турнире в Лас-Вегасе 17 декабря.

Гэрри занимает 11-ю строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. В последнем бою он одолел по очкам Нила Мэгни. У ирландца 13 побед и ни одного проигрыша в карьере.

Люке является десятым номером рейтинга в категории до 77,1 кг. Американец в предыдущей встрече выиграл единогласным решением судей у Рафаэля Дос Аньоса.

На счету Висенте 21 победа, одна ничья и 9 поражений в ММА. Бой Люке и Гэрри пройдет в основном карде ивента UFC 296. Главным событием вечера на этом турнире станет титульный бой Леона Эдвардса и Колби Ковингтона в полусреднем весе.