Гамрот удосрочил Физиева, Митчелл выиграл решением у Иге. Обзор карда UFC Vegas 79

В ночь с 23 на 24 сентября состоялся турнир UFC Vegas 79. В главном событии вечера встретились Рафаэль Физиев и Матеуш Гамрот

Результаты боев предварительного карда

1. Монтсеррат Рендон в женском легчайшем весе одолела раздельным решением судей Тамирес Видаль

2. Мидзуки Иноуэ в женском минимальном весе выиграла единогласным решением судей у Ханны Голди

3. Джейк Колье в тяжелом весе уступил единогласным решением судей Мохаммеду Усману

4. Джейкоб Малкун был дисквалифицирован в первом раунде в бою с Коди Брандэйджем в среднем весе

5. Тим Минс в полусреднем дивизионе нокаутировал в третьем раунде Андре Фиальо

6. Майлз Джонс в легчайшем весе победил единогласным решением судей Даниэля Аргету

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 79: Физиев vs Гамрот

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лас-Вегасе открывал поединок в полулегком весе с участием Чарльза Жордена и Рикардо Рамоса. Канадец сразу же начал поддавливать своего соперника в стойке.

Жорден выбрасывал много акцентированных ударов по корпусу, к чему Рамос оказался не готов. После очередной удачной комбинации в стойке Чарльз решил перевести данное противостояние в партер.

Канадец довольно быстро накинул гильотину на шею соперника, однако Рикардо практически сразу выбрался из захвата. Вторая попытка Жордена завершить бой досрочно также оказалась неудачной.

Тем не менее, с третьего раза Чарльз все-таки добился своего. Из очередного плотного захвата Рикардо выбраться не сумел, и ему пришлось постучать. Таким образом, Жорден одержал в UFC вторую победу кряду.

Чарльз Жорден globallookpress.com

Далее в октагон вышли Брайан Баттл и ЭйДжей Флетчер, чей поединок состоялся в полусреднем весе. В стартовом раунде бойцы держали друг друга на дальней дистанции, регулярно выбрасывая фронт-кики и мидл-кики.

Флетчер решил первым пойти на сближение. Он вошел с соперником в клинч и нанес ему ряд плотных попаданий локтями и коленями. После перерыва ЭйДжей вновь прижал оппонента к сетке.

Он пытался стянуть Баттла вниз, но тот продемонстрировал эталонную защиту от тейкдаунов. После ряда разменов в стойке ЭйДжей еще раз попробовал перевести соперника на канвас, и вновь безуспешно.

Флетчер настолько увлекся атакой, что сам позволил Брайану провести тейкдаун. Далее он легко забрал спину и провел удачный удушающий приемом. Бой закончился на отметке в 4 минуты и 32 секунды во втором раунде победой Баттла сабмишном.

В женском минимальном весе встретились Марина Родригез и Мишель Уотерсон, 8-й и 12-й номера рейтинга. Их бой начался с того, что американка резко пошла вперед в надежде нокаутировать соперницу.

Мишель пару раз пробила Родригез мощными хуками корпус, а затем и вовсе решила побороться с ней. Развить первоначальный успех на земле у Уотерсон не получилось. Марина удачно отзащищалась, поднялась на ноги и продолжила вести бой в стойке.

После ряда комбинаций бразильянка решила замедлить темп встречи. Она прижала Уотерсон к сетке и несколькими попаданиями локтями едва не удосрочила ее под конец стартового раунда.

Оправиться от провальной концовки Мишель после перерыва так и не смогла. Родригез вновь прижала ее к сетке и продолжила разбивать. Американка от безыходности пошла своей сопернице в ноги, но вместо удачного тейкдауна была сама переведена на канвас.

Марина сразу же забрала спину Уотерсон и забила ее ударами в гранд-энд-паунде. Мишель потерпела в UFC уже четвертое поражение кряду. А Родригез сумела реабилитироваться на 2 предыдущие неудачи.

Физиев и Митчелл после бескомпромиссных боев уехали больницу

Брайс Митчелл и Дэн Иге globallookpress.com

В со-главном событии вечера в полулегком весе встретились 10-й и 12-й номера рейтинга Брайс Митчелл и Дэн Иге. Их поединок начался в довольно спокойном темпе в стойке. По началу Иге грамотно передвигался, резал углы и не позволял Брайсу выйти на дистанцию для тейкдауна.

Плюс ко всему, Дэн регулярно встречал оппонента джебами и уже в первом раунде поставил ему под глазом гематому. После перерыва Иге продолжил наращивать свое преимущество до тех пор, пока не позволил сопернику стянуть себя вниз.

После удачного тейкдауна Митчелл до конца раунда контролировал Дэна на земле. Брайс предпринял несколько попыток гильотины, но его противник раз за разом освобождался из захватов и дотерпел до перерыва.

В заключительном отрезке Митчелл мгновенно вошел в клинч и обрушил на Иге град ударов локтями и коленями. Далее от Брайса вновь последовал удачный тейкдаун с несколькими попытками сабмишнов.

Однако Дэн продемонстрировал невероятную стойкость. Он выбрался из кимуры, не позволил накинуть себе на шею гильотину или же провести какой-либо другой прием. Их бой продлился все 3 раунда, а победителя встречи выбирали судьи.

В первой половине поединка у Иге было преимущество, однако после тейкдауна в середине второго раунда все поменялось. Ввиду провальной концовки Дэна, все трое судей единогласно отдали победу Брайсу Митчеллу.

В главном событии вечера в легком весе встретились Рафаэль Физиев и Матеуш Гамрот, шестой и седьмой номера рейтинга легкого дивизиона. Бойцы не спешили форсировать события, так как остерегались друг друга.

«Атаман» старался, как можно дольше, держать Гамрота на дальней дистанции, чтобы не позволить тому пройти в ноги. Поляк, в свою очередь, выжидал момента для тейкдауна, опасаясь наткнуться на колено или апперкот.

Весь первый раунд прошел в стойке. Бойцы поочередно пробивали джебы и выжидали момента для контратаки. После перерыва Гамроту ненадолго удалось стянуть Физиева на землю. Однако азербайджанец довольно быстро сумел подняться на ноги.

Рафаэль сразу же пошел вперед и пробил фронт-кик, который пришелся Гамроту в локоть. Далее Физиев от боли, полученной во время удара, рухнул на землю, а поляк принялся добивать травмированного оппонента.

Судья сразу же остановил поединок, так как «Атаман» был не состоянии продолжить драться. Гамроту присудили победу техническим нокаутом, а Физиев потерпел уже второе поражение кряду.

По окончании боя Рафаль отправился в больницу в связи с травмой ноги, где чуть позже туда прибыл и Брайс Митчелл с множеством гематом.