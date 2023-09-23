Леонард Эллерби: Не могу назвать Бивола элитным боксером

Спортивный промоутер, ныне генеральный директор в кампании рассказал , что думает о российском боксере

«Дмитрий солидный боксер, но я не могу назвать его элитным бойцом. Никакого неуважения. Просто большинство соперников Бивола не из числа топов»

Дмитрий является чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Super. В предыдущем поединке россиянин защитил титул, одолев единогласным решением судей Хильберто Рамиреса.

На профессиональном ринге Бивол выступает с ноября 2014 года. Россиянин еще не потерпел ни одного поражения в карьере. У Дмитрия 21 победа, 11 из которых были досрочными.