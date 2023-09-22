Фьюри уверен, что его никто сможет победить на ринге

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC считает , что ни один боец не сумеет побить его на профессиональном ринге.

«Я могу проиграть только самому себе. Самый тяжелый соперник — это я сам. Психологическое равновесие — самое главное. Ты никогда не будешь побеждать, если не уверен»

Тайсон Фьюри за свою профессиональную карьеру не потерпел ни единого поражения. В активе британского тяжеловеса 33 победы и одна ничья на ринге.

Последний бой с участием Фьюри проходил в декабре прошлого года. Тогда Тайсон удосрочил в десятом раунде Дерека Чисору. Следующий поединок «Цыганский король» проведет 28 октября против Фрэнсиса Нганну.