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    Фьюри уверен, что его никто сможет победить на ринге

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Франсис Нганну
    Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри считает, что ни один боец не сумеет побить его на профессиональном ринге.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Я могу проиграть только самому себе. Самый тяжелый соперник — это я сам. Психологическое равновесие — самое главное. Ты никогда не будешь побеждать, если не уверен»

    Тайсон Фьюри за свою профессиональную карьеру не потерпел ни единого поражения. В активе британского тяжеловеса 33 победы и одна ничья на ринге.

    Последний бой с участием Фьюри проходил в декабре прошлого года. Тогда Тайсон удосрочил в десятом раунде Дерека Чисору. Следующий поединок «Цыганский король» проведет 28 октября против Фрэнсиса Нганну.

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