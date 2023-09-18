Стерлинг сообщил, что не будет драться до конца 2023 года

Алджамейн Стерлинг Фото: globallookpress.com
«Пока что мне не хочется возвращаться к боям. Я не собираюсь выходить в клетку в этом году. Это должно быть что-то грандиозное и заманчивое, чтобы я согласился подраться до конца 2023-го»
На UFC 292 Алджамейн потерпел поражение нокаутом во втором раунде от Шона О'Мэлли и лишился статуса чемпиона промоушена в дивизионе до 61 кг.
Стерлинг завоевал титул в марте 2021-го, после чего провел 3 защиты пояса. Всего в активе американца 23 победы и 4 поражения в смешанных единоборствах.