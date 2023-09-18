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    Стерлинг сообщил, что не будет драться до конца 2023 года

    Бокс/ММА ММА UFC Алджамейн Стерлинг Шон О'Мэлли
    Экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг заявил, что не намерен проводить еще один поединок в 2023 году.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

    «Пока что мне не хочется возвращаться к боям. Я не собираюсь выходить в клетку в этом году. Это должно быть что-то грандиозное и заманчивое, чтобы я согласился подраться до конца 2023-го»

    На UFC 292 Алджамейн потерпел поражение нокаутом во втором раунде от Шона О'Мэлли и лишился статуса чемпиона промоушена в дивизионе до 61 кг.

    Стерлинг завоевал титул в марте 2021-го, после чего провел 3 защиты пояса. Всего в активе американца 23 победы и 4 поражения в смешанных единоборствах.

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