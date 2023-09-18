«Канело»: 30 сентября я докажу, что являюсь королем бокса

Мексиканский профессиональный боксер, обладатель всех титулов во втором среднем весе, сделал громкое заявление перед боем с

«В нескольких последних поединках я выглядел не так хорошо, как ранее. Но 30 сентября докажу всему миру, что являюсь королем бокса. Я провел потрясающий тренировочный лагерь. Вы увидите лучшую мою версию»

Бой Чарло и Альвареса за все пояса во втором среднем весе состоится 30 сентября. К этой встрече «Канело» подходит после победы по очкам над Джоном Райдером.

Чарло является абсолютным чемпионом мира по боксу в первом среднем весе. Поединок с Альваресом станет для него дебютным в весовой категории до 76,2 кг. Всего на счету Джермелла 35 побед, одна ничья и одно поражение в карьере.