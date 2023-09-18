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    «Канело»: 30 сентября я докажу, что являюсь королем бокса

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Джермалл Чарло Сауль Альварес
    Мексиканский профессиональный боксер Сауль Альварес, обладатель всех титулов во втором среднем весе, сделал громкое заявление перед боем с Джермеллом Чарло.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «В нескольких последних поединках я выглядел не так хорошо, как ранее. Но 30 сентября докажу всему миру, что являюсь королем бокса. Я провел потрясающий тренировочный лагерь. Вы увидите лучшую мою версию»

    Бой Чарло и Альвареса за все пояса во втором среднем весе состоится 30 сентября. К этой встрече «Канело» подходит после победы по очкам над Джоном Райдером.

    Чарло является абсолютным чемпионом мира по боксу в первом среднем весе. Поединок с Альваресом станет для него дебютным в весовой категории до 76,2 кг. Всего на счету Джермелла 35 побед, одна ничья и одно поражение в карьере.

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