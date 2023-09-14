Джош Тейлор: Хэйни слишком быстрый и сильный для Прогрейса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе уверен , чтопобедит

«У Хэйни есть ряд преимуществ. Он слишком быстрый и сильный для Прогрейса. В бою с Ломаченко Девин показал очень умный бокс. Я думаю, он переработает Реджиса»

Титульный поединок Прогрейса и Хэйни в первом полусреднем весе по версии WBC состоится 9 декабря. К этому бою Девин подходит после победы единогласным решением судей над Василием Ломаченко.

Для Хэйни поединок с Прогрейсом станет дебютным в рамках дивизиона до 63,5 кг. Ранее Девин провел всю карьеру в легком весе, где стал абсолютным чемпионом мира.