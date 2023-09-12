Джойс уверен в победе над Чжилэем в реванше

Британский профессиональный боксер-тяжеловес, бывший временный чемпион мира, назвал себя фаворитом в ответном поединке против

«Я верну себе звание временного чемпиона, а после боя с Чжилэем подерусь за основной титул. Этот реванш имеет большое значение для меня. Он проложит мне путь к главной цели — стать чемпионом мира»

Первый поединок Джойса и Чжилэя состоялся в апреле этого года. Тогда китайский боксер победил техническим нокаутом в шестом раунде.

Реванш пройдет 23 сентября на турнире в Лондоне. На кону будет стоять временный титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO, принадлежащий Чжану Чжилэю.