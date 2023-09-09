Гейджи: Наш бой с Масвидалем не состоится, он не вернется в UFC

Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории уверен , что его поединок противза пояс BMF не состоится.

«Вы видели, как сейчас выглядит Хорхе? С виду он весит 110 кг. И в каком же весе нам драться, в среднем? Не думаю, что в такой форме он сможет вернуться в UFC. Наш поединок с Масвидалем не состоится»

Гейджи на данный момент занимает вторую строчку в рейтинге легкого дивизиона. В последнем бою он нокаутировал Дастина Порье и завоевал пояс BMF.

По окончании их поединка Хорхе Масвидаль заявил о желании вернуться в UFC ради встречи с Джастином Гейджи. 38-летний американец в апреле этого года покинул промоушен Даны Уайта после поражения от Гилберта Бернса.