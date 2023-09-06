Немков назвал Вассела следующим желаемым соперником

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе назвал британского бойца, выступающего в тяжелом дивизионе, своим следующим желаемым соперником.

«Я перешел в тяжелый вес, чтобы избежать боев с одними и теми же соперниками по второму кругу. Я готов подраться с Линтоном Васселом. Это более интересный вызов, чем реванш с Райаном Бейдером»

Накануне Вадим отказался от пояса чемпиона Bellator в полутяжелом весе и объявил о своем переходе в дивизион до 120 кг. В последнем своем бою россиянин победил единогласным решением Йоэля Ромеро.

Вассел в марте этого года нокаутировал в первом раунде Валентина Молдавского. В следующем поединке 40-летний англичанин подерется за титул в тяжелом весе против Райана Бейдера.