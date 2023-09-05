Олейник: У Туивасы мало шансов на победу в бою с Волковым

Российский боец смешанных единоборствдал свой прогноз на грядущий поединок в тяжелом весе UFC между

«Александр лучшего него абсолютно во всем. Волков сейчас в очень хорошей форме. У Туивасы мало шансов на победу в этом бою. Он выиграет только в случае грубой ошибки Александра»

Поединок Волкова и Туивасы в тяжелом весе состоится на турнире UFC 293. К этому бою россиянин подходит на серии из двух побед кряду.

В последнем бою он нокаутировал в первом раунде Александра Романова. В июне прошлого года «Драго» финишировал на третьей минуте поединка Жаирзиньо Розенстрайка.