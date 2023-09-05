ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
    Все новости спорта

    Олейник: У Туивасы мало шансов на победу в бою с Волковым

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Тай Туиваса Александр Волков
    Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник дал свой прогноз на грядущий поединок в тяжелом весе UFC между Александром Волковым и Тайем Туивасой.

    Тай Туиваса
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тай Туиваса

    «Александр лучшего него абсолютно во всем. Волков сейчас в очень хорошей форме. У Туивасы мало шансов на победу в этом бою. Он выиграет только в случае грубой ошибки Александра»

    Поединок Волкова и Туивасы в тяжелом весе состоится на турнире UFC 293. К этому бою россиянин подходит на серии из двух побед кряду.

    В последнем бою он нокаутировал в первом раунде Александра Романова. В июне прошлого года «Драго» финишировал на третьей минуте поединка Жаирзиньо Розенстрайка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА снизит к минимуму результативность «Магнитки»
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.14
    •
  • Джокович продлит серию побед над Фрицем?
  • Фриц — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Ак Барс» справится с «Сочи», но без лишней агрессии
  • «Ак Барс» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.14
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Фриц — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.32
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Спартак — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Мальта — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Грузия (до 21 года) — Гибралтар (до 21 года)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры