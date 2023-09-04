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    Магомедов: Павлович может сразиться с Ганом за временный пояс

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Сирил Ган Джон Джонс Сергей Павлович
    Магомед Магомедов, тренер сборной России по ММА, уверен, что Сергей Павлович может подраться в следующем бою против Сирила Гана за временный титул.

    Сергей Павлович
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    Сергей Павлович

    «В случае, если Джонс победит Миочича, то он раньше следующего лета в клетку не выйдет. Год простоя Павловичу точно нужен. Уверен, что UFC организует Сергею бой за временный пояс против Сирила Гана в феврале»

    Сергей является первым номером рейтинга тяжеловесов UFC. Россиянин в своем последнем поединке нокаутировал в первом раунде Кертиса Блейдса. Сейчас Павлович идет на серии из шести досрочных побед кряду.

    Ган — бывший временный чемпион промоушена в тяжелом весе и нынешний второй номер ростера. 2 сентября Сирил финишировал Сергея Спивака.

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