Магомедов: Павлович может сразиться с Ганом за временный пояс

, тренер сборной России по ММА, уверен , чтоможет подраться в следующем бою противза временный титул.

«В случае, если Джонс победит Миочича, то он раньше следующего лета в клетку не выйдет. Год простоя Павловичу точно нужен. Уверен, что UFC организует Сергею бой за временный пояс против Сирила Гана в феврале»

Сергей является первым номером рейтинга тяжеловесов UFC. Россиянин в своем последнем поединке нокаутировал в первом раунде Кертиса Блейдса. Сейчас Павлович идет на серии из шести досрочных побед кряду.

Ган — бывший временный чемпион промоушена в тяжелом весе и нынешний второй номер ростера. 2 сентября Сирил финишировал Сергея Спивака.