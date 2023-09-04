Гилберт Бернс: Гэрри станет чемпионом UFC в полусреднем весе

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе назвал своего партнера по командебудущим чемпионом в их дивизионе.

«Гэрри станет чемпионом UFC в полусреднем весе. Через несколько лет он сделает это. Вообще, в нашем дивизионе сейчас много новых сильных бойцов. Очень хорош Шавкат Рахмонов, набирает обороты Джек Маддалена, Габриэль Бонфим — один из самых вязких и неудобных бойцов»

Иэн Гэрри сейчас является 11-м номером ростера в весовой категории до 77,1 кг. В своем последнем поединке ирландец одолел единогласным решением судей Нила Мэгни.

Всего в активе Иэна 13 побед и ни единого поражения в смешанных единоборствах. В UFC ирландец выступает с ноября 2021 года.