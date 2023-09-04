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    Гилберт Бернс: Гэрри станет чемпионом UFC в полусреднем весе

    Бокс/ММА ММА UFC Гилберт Бернс Шавкат Рахмонов
    Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс назвал своего партнера по команде Иэна Гэрри будущим чемпионом в их дивизионе.

    Гилберт Бернс
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    Гилберт Бернс

    «Гэрри станет чемпионом UFC в полусреднем весе. Через несколько лет он сделает это. Вообще, в нашем дивизионе сейчас много новых сильных бойцов. Очень хорош Шавкат Рахмонов, набирает обороты Джек Маддалена, Габриэль Бонфим — один из самых вязких и неудобных бойцов»

    Иэн Гэрри сейчас является 11-м номером ростера в весовой категории до 77,1 кг. В своем последнем поединке ирландец одолел единогласным решением судей Нила Мэгни.

    Всего в активе Иэна 13 побед и ни единого поражения в смешанных единоборствах. В UFC ирландец выступает с ноября 2021 года.

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